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Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İlk maçta 3-0'lık skorla büyük bir avantaj elde eden Juventus, Barcelona'ya konuk oluyor. Peki Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

18 Nisan 2017 Salı, 19:12:19 Güncelleme: 19:18:01

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında ilk maçta 3-0'lık skorla büyük bir avantaj elde eden Juventus, Barcelona'ya konuk oluyor. Peki Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak karşılaşma 19 Nisan 2017 günü saat 21:45'te başlayacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers'in düdük çalacağı maç Tivibuspor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BARCELONA VE JUVENTUS HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 10 gol kaydederken 8 gol yedi.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Barcelona, evinde oynadığı son karşılaşmada Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçti.

● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Pescara'yı 2-0 yendi.

İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus, evinde Barcelona'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Juventus, dakika 7'de Arjantinli Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen Juventus atakları dakika 22'de bir kere daha sonuca ulaştı. Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Dybala, takımının ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ve maça üstünlüğünü koyan Juventus, dakika 55'te Barcelona karşısında skoru 3-0'a getirdi. Üçüncü golü atan Giorgio Chiellini, maçın skorunu belirledi. Juventus, 3-0'lık galibiyetle rövanş maçı öncesi müthiş bir avantaj elde etti.

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