DİĞER HABERLERİ
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Yılın transferi Süper Lig'den
FUTBOL
Yılın transferi Süper Lig'den
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
FUTBOL
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
Bu ne hal Emenike!
FUTBOL
Bu ne hal Emenike!
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
FUTBOL
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
İşte dev maçların tarihi!
FUTBOL
İşte dev maçların tarihi!
Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!
FUTBOL
Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!
"Gazı kaçmışların maçı"
FUTBOL
"Gazı kaçmışların maçı"
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
FUTBOL
Galatasaray'da flaş gelişme! Lucescu...
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
FUTBOL
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
İddaa oranları açıklandı!
FUTBOL
İddaa oranları açıklandı!
Castillo İspanya yolunda!
FUTBOL
Castillo İspanya yolunda!
Göztepe Bandırma'dan çıkamadı
FUTBOL
Göztepe Bandırma'dan çıkamadı
Telles kıymete bindi!
FUTBOL
Telles kıymete bindi!
Tudor'un son şansı!
FUTBOL
Tudor'un son şansı!
ÖNE ÇIKANLAR
Arjantin taraftar
FUTBOL

Arjantin'de tribünden atılan taraftar öldü!

Arjantin'de maç izleyen bir taraftar, kendisinin karşı takımdan olduğunu sanan bir grup tarafından tribünden aşağı atıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti

18 Nisan 2017 Salı, 19:13:16 Güncelleme: 19:16:46

Geçtiğimiz Cumartesi günü Arjantin'in kuzeyindeki Cordoba şehrinde, taraftarı olduğu Belgrano ve deplasmandaki Talleres takımları arasındaki derbiyi izleyen 22 yaşındaki Emanuel Balbo, tribündeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, görgü tanıkları, bir adamın Balbo'nun Talleres taraftarı olduğunu düşünerek bağırdığını anlattı. Video görüntülerinde, Balbo'nun tribünün ucundan itildiği görülüyor.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten betona düşen genç adam, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, genç adamın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Arjantin Futbol Derneği, "bu akla sığmaz saldırıdan sorumlu olanların adalete teslim edilmesi" çağrısı yaptı.

Dört kişinin saldırı sonrasında gözaltına alındığı bildirildi. Gözlemci gruplar, Arjantin'de 2013'ten bu yana futbola ilişkin şiddet olaylarında en az 40 kişinin öldüğünü söylüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Lionel Messi, FIFA'ya ifade verecek!
FUTBOL

Messi, FIFA'ya ifade verecek!
Arjantin'de felaket: 19 ölü, 23 yaralı
DÜNYA

Arjantin'de felaket: 19 ölü, 23 yaralı
Son yılların en kötü transferleri
FUTBOL

Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
İrem Derici: Vücudu güzel tabii ki gösterecek
ŞİPŞAK

"Vücudu güzel tabii ki gösterecek"