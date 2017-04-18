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Tunceli'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Tunceli'deki helikopter kazasındaki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

18 Nisan 2017 Salı, 20:07:30 Güncelleme: 20:18:32

Tunceli'de yaşanan helikopter kazasının ardından 7'si polis memuru, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3'ü personel olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Kazada şehit olan kişiler hakkında futbol camiasından da başsağlığı mesajları yağdı. Mesajlar şu şekilde;

FUTBOL FEDERASYONU: "ACIMIZ BÜYÜK!"

"Tunceli'de bugün düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz. TFF 1. Lig'de 18, 19 ve 20 Nisan 2017 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaları öncesinde, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında vefat eden şehitlerimiz anısına saygı duruşu yapılacak."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

"Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan; yedi polis, bir hakim, bir astsubay ve üç personel taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile telsiz temasının kesildiğini, yapılan arama çalışmaları sonrası helikopterin enkazına ulaşıldığını ve helikopterde bulunan on iki kamu görevlisinin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE KULÜBÜ: "ULUSUMUZUN BAŞI SAĞOLSUN"

"Bugün Tunceli'de, içerisinde polis, hakim, asker ve mürettebatlarımızın bulunduğu, emniyet güçlerimize ait helikopterin elim bir kaza sonucu düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere, tüm ulusumuza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY KULÜBÜ: "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

"Tunceli'nin Pülümür ilçesinde; içerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatımızın bulunduğu, emniyet güçlerimize ait helikopterin kaza sonucu düştüğünü; helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR KULÜBÜ: "TÜM ULUSUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

"Tunceli kırsalındaki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz."

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