Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 2 | MAÇ SONUCU

ADANA DEMİRSPOR: 1 - GİRESUNSPOR: 2
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım
ADANA DEMİRSPOR: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Raspopovic, Serkan Yanık, Oğuzhan Berber, Servan Taştan (Dk. 45 Zülküf Özer), Mehmet Taş (Dk. 88 Berat Tosun), Mustafa Durak, Alican Karadağ, Leroy (Dk. 63 Tiago), Pote
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Rızvan Şahin, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Abwo (Dk. 62 Volkan Okumak), Recep Aydın, Dodo (Dk. 74 Tomic), Dilaver Güçlü (Dk. 57 Isaac), Özgür Can Özcan
GOLLER: Dk. 36 Pote (Adana Demirspor), Dk. 82 Özgür Can Özcan, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Fevzi Elmas (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 16 Oğuzhan Berber, Dk. 30 Mehmet Taş, Dk. 42 Servan Taştan, Dk. 72 Tiago (Adana Demirspor), Dk. 55 Dodo, Dk. 68 Özgür Can Özcan, Dk. 83 Onur Demir, Dk. 84 Volkan Okumak (Giresunspor)