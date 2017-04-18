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Metz: 2 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligi'nin 33. haftasında PSG deplasmanda Metz'i 90+3'te Matuidi'nin attığı golle 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider Monaco ile puanını eşitledi

18 Nisan 2017 Salı, 21:14:28 Güncelleme: 21:22:58

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain, alt sıralarda mücadele eden Metz'e konuk oldu.

33'te sezonun flaş ismi Cavani ile perdeyi açan konuk ekip, 3 dakika sonra Matuidi ile soyunma odasına 2-0 önde girdi.

79. dakikada Jouffre ile farkı bire indiren Metz, 88'de Diabate ile durumu 2-2'ye getirdi. Ancak maçta son sözü 90+3. dakikada Matuidi söyledi ve PSG maçı kazandı.

Bu sonuçla PSG puanını 77 yaparak maç fazlasıyla lider Monaco'yu yakalarken, Metz ise 36 puanda kaldı.

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