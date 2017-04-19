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Monaco - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda avantaj yakalayan Monaco, evinde yarı final için Borussia Dortmund'la karşılaşıyor. Peki Monaco - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

19 Nisan 2017 Çarşamba, 00:18:17 Güncelleme: 00:23:13

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Monaco, deplasmanda 3-2 yendiği Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Peki Monaco - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

MONACO - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stade Louis II'de oynanacak karşılaşmada Slovenyalı hakem Damir Skomina düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO VE DORTMUND HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 9 gol yedi.

● Monaco, evinde oynadığı son karşılaşmada Dijon'u 2-1 ile geçti.

● Borussia Dortmund, deplasmanda oynadığı son maçta Bayern Münih'e 4-1 kaybetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Monaco: Danijel Subasic, Almamy Toure, Benjamin Mendy, Jemerson, Kamil Glik, Bernardo Silva, Joao Moutinho, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko, Kylian Mbappe, Radamel Falcao

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Sokratis, Julian Weigl, Marco Reus, Nuri Şahin, Shinji Kagawa, Sven Bender, Ousmane Dembele, Pierre Aubameyang

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