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Turgut Doğan Şahin: "Avrupa'yı istiyoruz"

Kasımpaşalı Turgut Doğan Şahin, “En büyük amacımız Avrupa... Hem kupada hem de ligde bu hedefimiz devam ediyor. Umarım mutlu sona ulaşırız” dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 00:50:01 Güncelleme: 09:36:36

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Kasımpaşa’da oynadığı futbolla alkış toplayan isimlerden biri de Turgut Doğan Şahin... İlk sezonunu geçirdiği Kasımpaşa’da eski günlerine dönen Şahin, 31 karşılaşmada forma giyip 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Skora verdiği katkının yanı sıra defansif anlamda da Paşa’nın takım oyununa çok iyi ayak uyduran deneyimli futbolcu, Lacivert-Beyazlı kulüp ile nikah tazeledi.

SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK
Kasımpaşa Kulübü, Turgut Doğan’ın sezon sonunda bitecek olan mukavelesini dün Kemerburgaz Tesisleri’nde sportif direktör Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreniyle uzattı.

1 sezonu opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık imza atan tecrübeli kanat oyuncusu, yaptığı açıklamada, “Hedefleri olan böylesine büyük bir kulüpte devam ettiğim için çok mutluyum. Benim de kendi hedeflerim var. Amacım eski performansıma kavuşmak. Sezon başında bir önceki senede fazla maç oynamamanın eksiklikleri vardı. Ancak çalışarak ve daha fazla süre alarak bu eksiklikleri tamamladığıma inanıyorum” dedi.

‘KASIMPAŞA’DA HER ŞEY MEVCUT’
Yeni sezonun kendisi adına çok daha verimli geçeceğini düşündüğünü belirten Turgut, “Bundan sonra üzerine koyarak devam edeceğim. Kasımpaşa’da şimdiye kadar oynadığım bütün kulüplerde görmediğim ortamı gördüm. Bir futbolcunun isteyeceği her şey mevcut. Ve bunun karşılığında bizden sadece başarı bekleniyor. Lig sıralamasından olmazsa kupayı kazanıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. En büyük amacımız bu... Hem kupada hem de ligde bu hedefimiz devam ediyor. Umarım mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE

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