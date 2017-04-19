AVRUPA LİGİ HABERLERİ
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
FUTBOL
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
FUTBOL
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
"Beni oynat hocam"
FUTBOL
"Beni oynat hocam"
"G.Saray'ın kadrosu fark etmez!"
FUTBOL
"G.Saray'ın kadrosu fark etmez!"
Kjaer sıkıntısı
FUTBOL
Kjaer sıkıntısı
Marcelo yoksa sıkıntı var
FUTBOL
Marcelo yoksa sıkıntı var
Eto'o uyarıları!
FUTBOL
Eto'o uyarıları!
"Avrupa'yı istiyoruz"
FUTBOL
"Avrupa'yı istiyoruz"
"Beşiktaş şampiyon olur"
FUTBOL
"Beşiktaş şampiyon olur"
Monaco, Dortmund'u ağırlıyor
FUTBOL
Monaco, Dortmund'u ağırlıyor
Yılın transferi Süper Lig'den
FUTBOL
Yılın transferi Süper Lig'den
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
FUTBOL
Barcelona'yı yakan karar! Böyle fiyasko görülmedi
Bu ne hal Emenike!
FUTBOL
Bu ne hal Emenike!
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
FUTBOL
Herkes dönüp ona baktı! Ünlü isim şov yaptı...
ÖNE ÇIKANLAR
Marcelo
FUTBOL

Marcelo yoksa sıkıntı var

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Marcelo'nun Lyon maçında oynayamayacak olması düşündürüyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:44:06 Güncelleme: 09:45:51

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile yarın oynanacak rövanşta Beşiktaş’ta Marcelo Guedes’in cezası nedeniyle forma giyemeceyek olması büyük sıkıntı yaratırken, Brezilyalı stoperin takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu rakamlara da yansıdı. Deneyimli stoper takıma geldiği günden bu yana 1,5 sezonda lig ve Avrupa’da 5 maç kaçırırken, Siyah-Beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sonuçlar çok kritik bir tablo olarak göze çarpamasa da Marcelo’nun 90 dakikayı tamamlamadığı iki maçtaki birer beraberlik ve yenilgi ile birlikte takımın galibiyet oranı %50’nin altına düştü. Marcelo bu sezon Kayseri maçında 54’te sakatlanıp çıktığında 0-0 devam eden maç 2-2 sona erdi. Brezilyalı stoper, geçen sezon kupa çeyrek finalinde kırmızı kart gördü. 63’te atıldığında Konya karşısında 1-0 önde olan Kartal, kalan sürede iki gol yedi ve 2-1 kaybetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Quaresma sevinci!
FUTBOL

Beşiktaş'ta Quaresma sevinci!
Tunceli'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
FUTBOL

Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
Mario Gomez: Beşiktaş ve İstanbul kararı için pişman değilim
FUTBOL

Mario Gomez: Pişman değilim
Şenol Güneş'ten net uyarı: Sıfır risk
FUTBOL

Sıfır risk!