Marcelo yoksa sıkıntı var

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile yarın oynanacak rövanşta Beşiktaş’ta Marcelo Guedes’in cezası nedeniyle forma giyemeceyek olması büyük sıkıntı yaratırken, Brezilyalı stoperin takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu rakamlara da yansıdı. Deneyimli stoper takıma geldiği günden bu yana 1,5 sezonda lig ve Avrupa’da 5 maç kaçırırken, Siyah-Beyazlılar söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu sonuçlar çok kritik bir tablo olarak göze çarpamasa da Marcelo’nun 90 dakikayı tamamlamadığı iki maçtaki birer beraberlik ve yenilgi ile birlikte takımın galibiyet oranı %50’nin altına düştü. Marcelo bu sezon Kayseri maçında 54’te sakatlanıp çıktığında 0-0 devam eden maç 2-2 sona erdi. Brezilyalı stoper, geçen sezon kupa çeyrek finalinde kırmızı kart gördü. 63’te atıldığında Konya karşısında 1-0 önde olan Kartal, kalan sürede iki gol yedi ve 2-1 kaybetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER