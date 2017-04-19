TFF 1.Lig'de 28. hafta heyecanı sürüyor. Ligde play-off hedefindeki Altınordu ve Boluspor karşılaşacak. Kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan iki takımın karşılaşması heyecan fırtınasına sahne olacak. Peki Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF1.Lig'de 41 puanla play-off grubunun bir basamak altında 7'nci sırada bulunan Boluspor, Altınordu deplasmanına konuk olacak. Göztepe'nin Bandırmaspor'a yenildiği haftada play-off potasına girme şansını elde eden Boluspor ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istemiyor. Maçı kazandığı takdirde ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig yolundaki play-off karşılaşmaları için büyük bir avantaj yakalayacak olan Boluspor maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Evinde seyircisi önünde Boluspor'u ağırlayacak olan Altınordu'da ligde 36 puanla Boluspor'un bir basamak altında 8'nci sırada bulunuyor. Boluspor'u evine eli boş göndererek aradaki farkı 2 puana düşürmek ve play-off şansını ligin sonuna kadar sürdürmek isteyen Altınordu'da da tek hedef galibiyet. Zorlu Altınordu, Boluspor karşılaşması 19 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 13.30'da başlayacak. Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Oğuz Terzi yapacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Altınordu - Boluspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu Zorlu mücadelede bilet fiyatları misafir tribünü ve 10 numaralı tribün 15, VIP tribünü 30 TL olarak belirlendi.

ALTINORDU CEPHESİ

TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk kez üstünlük sağlamaya çalışacak. Kırmızı lacivertli ekip kazandığı takdirde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet almış olacak.



Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarındran 6 puanla ayrılarak gözünü ilk 6'ya çeviren Altınordu, bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldiği Boluspor'la 3 defa berabere kalırken, 4 müsabakada mağlup oldu.



Sezonun ilk yarısında Boluspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Altınordu, geçen sezon dış sahada 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde 2-0 mağlup oldu. 2014-15'te Bolu'dan golsüz beraberlikle dönen Altınordu, İzmir'deki randevuyu 2-1 kaybetti. 1985-86 sezonunda ise Boluspor seyircisi önünde 2-0 dize getirdiği İzmir temsilcisi ile gurbette 0-0 berabere kaldı. Bu sezon 2 defa 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altınordu, galibiyet serisi yakalayarak play off'a yaklaşmayı hedefliyor.

ALTINORDU LİGİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

TÜRKİYE 1'inci Ligin'deki son iki maçında Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral bulan Altınordu, kalan 7 haftada hem kendi hedefini hem de oynayacağı takımların kaderini belirleyecek.



İlk 6 yarışındari rakipleri Boluspor ve Balıkesirspor'la (D) oynadıktan sonra kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Manisaspor (D) ve Elazığspor'la karşılaşacak Altınordu, son 2 haftada ilk 2 umudunu koruyan Ümraniyespor (D) ve Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. 36 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu alacağı sonuçlar hem ligin zirvesine hem de dibine doğrudan etki edecek.

EROĞLU: YARIŞI SONUNA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, play off hattıyla aralarındaki 7 puanlık farkın kapanacağına inandığını belirterek, "Yarışı sonuna kadar bırakmayacağız. Oyuncularımda bu ışığı görüyorum. Kalan maçların hepsini alacağız. İlk 6'ya tutunmak, finişi iyi yapmak istiyoruz. Her rakibi yenecek güçteyiz. Öncelikli hedefimiz 41 puanlı Boluspor'u yenerek hedefe bir adım daha yaklaşmak" diye konuştu.

CEZALI VE SAKAT DURUMU



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ön libero Arif Morkaya, 19 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak Boluspor müsabakasında görev alamayacak. Morkaya'nın yerine sakatlığını atlatan Oğulcan Ülgün'ün forma giymesi bekleniyor. Altınordu'da Hasan Kabze de sakatlığını atlattı ve bugün sahada olması bekleniyor. Abdulkadir Parmak ve Enis Durak ise sakatlıklarının sürmesi nedeniyle kadroda yer almayacak.

"GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, yarın deplasmanda oynayacakları Altınordu maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun genç bir ekip olduğunu belirterek, "Altınordu, ilk altıyı zorluyor. Bu karşılaşma iyi ve zevkli bir maç olacak. Üç haftadır çıkışta olan bir takımız. Deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçını kazanmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Bunun için de takımda birlik ve beraberlik had safhada. Taraftarımız da bu deplasmanda bizleri yalınız bırakmayacak." diye konuştu.

Ligde 41 puanla 7. sırada yer aldıklarını hatırlatan Çarıkçı, ilk devrede Bornova Stadyumu'nda Göztepe karşısında 3 puan kaybettiklerini, Altınordu'yu aynı sahada yenmek istediklerini, pazar günü de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını kaydetti.

ÇAPA: İLK 6 İÇİNDE OLACAĞIZ

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sezon sonunda ilk 6 içinde olacaklarını söyledi.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Çapa, Boluspor'un son 3 haftada oynadığı karşılaşmalarda güzel sonuçlar aldığına dikkati çekti.

Çapa, alınan galibiyetler sonucunda oluşan ortamdan herkesin mutlu olduğunu aktararak, son 3 haftada he güzel futbol oynadıklarını hem de sahadan iyi sonuçlarla ayrılmalarından memnun olduğunu kaydetti.

Geride kaldıkları haftada Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçta ortaya koydukları futbolun bundan sonraki süreçte neler yapabileceklerinin en belirgin göstergesi olduğunu belirten Çapa, "Göztepe karşısında takım halinde hareket etmeyi uyguladık. Sahada birbiri için oynayan, birbiri için mücadele eden bir takım görüntüsü var. Bu da bizi mutlu etti ve umutlandırdı. Ligin tamamlanmasına 7 hafta var. 7 hafta sonunda şu andaki görüntünün olmayacağı kesin." diye konuştu.

Çapa, ligde her hafta sürpriz sonuçlar alındığına işaret ederek, 7 maçın 4'ünü içeride, 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlattı.

Son 4 karşılaşmanın da 3'ünü içeride birini ise dışarıda oynayacaklarına değinen Çapa, "Bu, bizim adımıza fikstür olarak avantajlı gözüküyor ama bunu sonuca dönüştürmek çok çok önemli." ifadesini kullandı.

Çapa, Boluspor'un ilk 6 içinde olmaya aday bir takım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman yoldan çıkmış gözüksek de hiçbir zaman ilk 6 hedefinden şaşmadık. O hedefte her zaman olacağımızı ve ilk 6 içinde olacağımızı her zaman söyledik. Yine söylüyoruz. Sezon sonunda ilk 6 içinde olacağız ama bu 5 mi olur, 6 mı olur, 4 mü olur, 3 mü olur, 2 mi olur. Onu 7 hafta sonunda hep birlikte göreceğiz. İlk 6 sıradaki takımlardan bir eksiğimiz yok."