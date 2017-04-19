Günün transfer haberleri | 19.04.2017

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:27:47 | Güncelleme: 12:44:44
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Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın Igor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor. (Fotomaç)
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Avrupa’nın pek çok kulübü Oğuzhan Özyakup’u kadrosuna katmak istiyor Menajer Mendes de genç yıldızın tüm haklarını almak için düğmeye bastı! Portekizli menajer, siyah-beyazlı takımın kaptanı için Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut'a ise özel görev verdi. Mendes'in Bulut'a, Oğuzhan Özyakup'u kendi şirketine katması durumunda 30 milyon euro'luk bir satış gerçekleştirebilecekleri sözünü de verdiği bildirildi. (Fotomaç)
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Bir ay boyunca Güney Amerika'da kalan Beşiktaş kurmayları Metin Albayrak ve Gökhan Keskin'in en beğendikleri oyuncu Thiago Maia oldu... Fakat PSG'den Monaco'ya, Zenit'e kadar pek çok takımın gündeminde olan 20 yaşındaki oyuncunun transferi imkansıza yakın. Buna rağmen siyah-beyazlı yönetim Maia'dan vazgeçmiş değil. Bütçenin 10 milyon Euro'ya kadar zorlanmasının gündemde olduğu bildirildi. (Fotospor)
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Galatasaray hem takıma gelir gelmez katkı sağlayacak hem de küskün taraftarı tribüne çekecek Mario Balotelli'nin peşine düştü. İtalyan futbolcunun her geçen gün Cimbom'a yaklaştığı iddia edildi. Fransız orange.fr sitesi Nice Başkanı Jean Pierre Rivere'nin Balotelli'nin kulüpte kalması konusunda fazla umutlu olmadığını yazdı. Haberde Galatasaray adına Cenk Ergün'ün, Balo'nun menajeri Mino Raiola ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı. (Fotomaç)
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Bu sezon Kayserispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç için Fenerbahçe de düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler ismi özellikle Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan gurbetçi futbolcu için Kayserispor'la masaya oturacak. Yönetimin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. (Takvim)
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Sakatlığı nedeniyle Barcelona'da şans bulamayan Arda için yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi Arsenal ile anılan milli futbolcu için Çin'den gelen tekliflerin arttığı belirtiliyor. İspanya basını, bonservisine 60 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti. (Fotomaç)
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Senegalli santrfor, bir yıl daha Fenerbahçe’de oynamak istediğini kulübe iletti. Sarı-lacivertli yönetim ise Al Ahli yeniden kiralamaya onay verirse, transfere sıcak bakıyor. (Sabah)
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F.Bahçe'nin devre arasında çok istediği Rodriguinho'dan açıklama geldi. Brezilyalı oyuncu, "F.Bahçe'den teklif aldığımda Corinthianslı yöneticilerle konuştum. Kalmamı istediler. Gitmemekle doğru karar vermişim" dedi. (Fotomaç)
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Galatasaray'ın orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü Davide Di Gennaro, sarı-kırmızılılara 'evet' dedi. Ancak 28 yaşındaki oyuncu resmi bir kağıt imzalamaya şu aşamada sıcak bakmıyor. Çünkü son ana kadar İtalya içinden resmi bir teklif bekliyor. (Fotomaç)
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Galatasaray için bir iddia da Ukrayna basınından geldi. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi 2018 yazında sona erecek Mykola Morozyuk ile ilgileniyor. Sağ bekte forma giyen ve bu sezon 2 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun ayrılmasının Ukrayna devi için sorun çıkaracağı ifade ediliyor. (Sabah)
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Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal daha önce TV'den izlediği Edison Flores'i milli maç arasında gittiği Güney Amerika'da yakından takip etmişti... Yanal'ın korkusu ise oyuncunun formasını giydiği Danimarka'nın Aalborg takımında hayal kırıklığı yaratması oldu. Yönetim ise Flores kararını Yanal'a bıraktı. (Fotospor)
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Hugo ve Pepe’nin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitecek olan Khacheridi’de karar kıldı... Yönetim, Ukryanalı yıldıza 3 yıl için 6.5 milyon Euro teklif etti. (Takvim)
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İtalyan ve İngiliz basını, Napoli’nin Jeremain Lens konusunda harekete geçip Sunderland’e fiyat sorduğunu yazdı. İddiaya göre İtalyan devi, Kırmızı-Beyazlılar’ın ödediği 12 milyon Euro’yu vermeye hazır. Lens her ne kadar Sarı-Lacivertliler’de devam etmek istese de Napoli’nin de Şampiyonlar Ligi kozu bulunuyor. (Milliyet)
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Galatasaray, transfer harekatını hızlandırdı... 27 yaşındaki oyuncuyla ilk temas bu hafta kurulacak. Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya'ya giderek Vidal'in menajeri ile masaya oturacak. 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun ilk etapta kiralanması düşünülüyor. (Takvim)