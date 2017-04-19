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Günün transfer haberleri | 19.04.2017

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:27:47

  • 1 Günün transfer haberleri | 19.04.2017
    1 | 14

    Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın Igor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor. (Fotomaç)

  • 2 Günün transfer haberleri | 19.04.2017
    2 | 14

    Avrupa’nın pek çok kulübü Oğuzhan Özyakup’u kadrosuna katmak istiyor Menajer Mendes de genç yıldızın tüm haklarını almak için düğmeye bastı! Portekizli menajer, siyah-beyazlı takımın kaptanı için Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut'a ise özel görev verdi. Mendes'in Bulut'a, Oğuzhan Özyakup'u kendi şirketine katması durumunda 30 milyon euro'luk bir satış gerçekleştirebilecekleri sözünü de verdiği bildirildi. (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer haberleri | 19.04.2017
    3 | 14

    Bir ay boyunca Güney Amerika'da kalan Beşiktaş kurmayları Metin Albayrak ve Gökhan Keskin'in en beğendikleri oyuncu Thiago Maia oldu... Fakat PSG'den Monaco'ya, Zenit'e kadar pek çok takımın gündeminde olan 20 yaşındaki oyuncunun transferi imkansıza yakın. Buna rağmen siyah-beyazlı yönetim Maia'dan vazgeçmiş değil. Bütçenin 10 milyon Euro'ya kadar zorlanmasının gündemde olduğu bildirildi. (Fotospor)

  • 4 Günün transfer haberleri | 19.04.2017
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    Galatasaray hem takıma gelir gelmez katkı sağlayacak hem de küskün taraftarı tribüne çekecek Mario Balotelli'nin peşine düştü. İtalyan futbolcunun her geçen gün Cimbom'a yaklaştığı iddia edildi. Fransız orange.fr sitesi Nice Başkanı Jean Pierre Rivere'nin Balotelli'nin kulüpte kalması konusunda fazla umutlu olmadığını yazdı. Haberde Galatasaray adına Cenk Ergün'ün, Balo'nun menajeri Mino Raiola ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı. (Fotomaç)

  • 5 Günün transfer haberleri | 19.04.2017
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    Bu sezon Kayserispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç için Fenerbahçe de düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler ismi özellikle Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan gurbetçi futbolcu için Kayserispor'la masaya oturacak. Yönetimin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. (Takvim)

     

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