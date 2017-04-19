Günün transfer haberleri | 19.04.2017

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Bir ay boyunca Güney Amerika'da kalan Beşiktaş kurmayları Metin Albayrak ve Gökhan Keskin'in en beğendikleri oyuncu Thiago Maia oldu... Fakat PSG'den Monaco'ya, Zenit'e kadar pek çok takımın gündeminde olan 20 yaşındaki oyuncunun transferi imkansıza yakın. Buna rağmen siyah-beyazlı yönetim Maia'dan vazgeçmiş değil. Bütçenin 10 milyon Euro'ya kadar zorlanmasının gündemde olduğu bildirildi. (Fotospor)