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Göztepe'de 3-1 şoku!

Bandırmaspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Göztepe'de büyük şok yaşandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:57:52 Güncelleme: 13:01:01

Türkiye 1'inci Ligi'nde geçen hafta son sırasında yer alan Bandırmaspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Göztepe'de büyük şok yaşandı.

Mağlubiyetle 42 puanda kalan Göztepe ile lider Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek 2'nci sıraya çıkan Eskişehirspor arasındaki fark 6 puana yükseldi. Sarı kırmızılı ekip üçüncü Sivasspor'un 5, dördüncü Giresunspor'un 3 ve beşinci Ümraniyespor'un da 2 puan gerisinde kaldı. Art arda kaybettiği puanlarla ilk 2 şansını iyice zora sokan Göztepe, Bandırmaspor mağlubiyeti ile play off hedefini de riske attı.

Göztepe'nin başında çıktığı 3'üncü karşılaşmada 2'nci yenilgisini alan teknik direktör Yılmaz Vural ise futbolcularını sert bir dille eleştirdi. Yenilen 3 golde de çok kritik hatalar yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"İlk golde Halil takım arkadaşı Hakan'a kızıp topu bilinçsizce geriye attı. Bandırmasporlu Üstün, hiç beklemediğimiz bir anda Halil'in bu asistiyle golü kaydetti. Sağ kanadımız maalesef çok kötü günündeydi. Bizim gol aradığımız anlarda kanatlarımız Halil ve Tayfur'un yediğimiz gollerde ne yazık ki olumsuz etkileri oldu. Tayfur'u 43'üncü dakikada oyundan çıkardığım için bana kızdı ama buna hakkı yok. Kaleci Günay takımımızın en iyisiydi."

İlk 2 şanslarını zora soktuklarını ifade eden Yılmaz Vural, "Bu mağlubiyet çok acı oldu. Bandırma'ya giden taraftarımız kadar özveri gösteremedik. Bizi orada destekleyenlerden özür diliyoruz" yorumunu yaptı. Oyuncularından bir an önce toparlanmalarını isteyen Yılmaz Vural, şöyle devam etti:

"Kalan 6 maçın şakası yok. İlk 2 için sonuna kadar savaşmalıyız. Herkes aklını başına alacak. Takım, çok kaliteli ve yetenekli. Neden böyle sonuçlar alıyoruz, çözmemiz lazım. Bu sorunları aşmak için buradayım. En kötü ihtimalle play off'u kaybetmemeliyiz. Artık tek düşüncemiz cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız Adana Demirspor'u yenerek kışa geçmek."

 

 

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