Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı maça gelmiyor"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi katıldığı bir panelde açıklamada bulundu.

Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olmayacağını duyururken, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Fikret Orman'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Lyon başkanı iyi niyetle gelmeyen taraftarlarının bölgesini bize bıraktı. Artık deplasmandaki maçı unutmamız lazım. Maç geç bir saatte. Taraftarımız Beşiktaş Çarşı'da yemek yiyor, içki içiyor fakat yorgun geliyorlar. Yorulmadan gelsinler maça. Bu maç oyuncularımızın kariyerleri açısından da çok önemli bir maç. Takımda oynayan muhteşem sporcularımız var. Hakemle alakalı bir endişemiz yok. Allah hakem şansı versin ona. İnşallah maçın skorunu etkilemez."

Beşiktaş ile Lyon yarın saat 22.05'te Vodafone Arena'da karşılaşacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-1 kazanmıştı.