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Altınordu: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Bu arada, protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06:41 Güncelleme: 16:08:46

ALTINORDU: 2 - BOLUSPOR: 0

STAT: Bornova
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Oğuz Terzi

ALTINORDU: Berke Özer, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (Dk. 89 Uğur Arslan Kuru), Okan Derici (Dk. 83 Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (Dk. 85 Hasan Kabze)
BOLUSPOR: Melih Ağa, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Ramazan Sal (Dk. 70 Kadir Bekmezci), Cengiz Umut Meraş, Özgür İleri, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 65 Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 46 Guido Koçer), Poepon

GOLLER: Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Okan Derici (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 53 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 65 Sinan Osmanoğlu, Dk. 76 Kerim Alıcı (Altınordu)

 

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