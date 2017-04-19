Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. 17 puanla 22. sırada yer alan Gaziantepspor, 39 puanla 7. sırada bulunan Atiker Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki Atiker Konyaspor - Gaziantepspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ATİKER KONYASPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atiker Konyaspor ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Atiker Konyaspor - Gaziantepspor maçı 21 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

"COŞKUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepsporun teknik direktörü Bülent Uygun, kalan tüm maçları final havasında oynayıp herkese kendilerini göstermek istediklerini söyledi.



Uygun, Celal Doğan Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki her maçın final niteliğinde olduğunu ve kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getirdi.



Bazı maçlarda bireysel hatalardan dolayı puan kaybı yaşadıklarını belirten Uygun, artık kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurguladı.



İyi bir takım olduklarını ve bunu bazı maçlarda ispatladıklarını anlatan Uygun, şöyle konuştu:



"Yaşadığımız sıkıntılar, bizim final havasında gördüğümüz maçlardan galip ayrılmamızı engelledi. Şimdi tekrar, futbolcu kardeşlerimi ayağa kaldırmak için kendilerine bazı görevler verdim. Bunlardan biri de Atiker Konyaspor maçı. Çok önemli dört maçımız var. Konyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra Kardemir Karabükspor ile içeride oynayacağız, ardından Akhisar Belediyespor deplasmanı ve iç sahada Galatasaray maçımız var. Bunları iyi değerlendirip istediğimiz puanları almamız gerekiyor. Bu puanlardan sonra tekrar takım olarak ayağa kalkmış olacağız. Buna çok inanıyorum. 11 puanlık fark 5 puana kadar düşmüş ama iki maçı avantajımız olmasına rağmen yitirdik. Şimdi daha çok arzu ve coşkuya ihtiyacımız var. Deplasmanda Konyaspor maçında puan veya puanlar alarak herkese kendimizi göstermek istiyoruz."



Gaziantepspor, ligde 28. hafta maçları öncesinde 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

"SAVAŞIRSAK VE İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIRSAK HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

Gaziantepspor'un Ganalı genç orta saha oyuncusu Fatau, Konyaspor maçına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki eğer savaşırsak, en iyi şekilde hazırlanırsak hiçbir her şey için geç değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 22 puanla küme düşme hattının bir üst basamağında yer alan Gaziantepspor'da cuma günü deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde sürüyor. Kırmızı-siyahlıların 24 yaşındaki Ganalı orta sahası Muhammed Fatau, kritik Atiker Konyaspor maçı öncesi kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ORAYA GİDİP ORADAN PUAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Cuma günü oynayacakları Atiker Konyaspor maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Fatau, "Bizim için zor bir maç olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça kadar en iyi bir şekilde hazırlanacağız. Gerekirse kendimizi zorlayacağız. İyi bir şekilde maça hazırlanıp oradan puan çıkarmak istiyoruz. Savaşı asla bırakmadık. Ligde hala yapabileceğimiz çok şeyler var. Bu takımı ligde tutmak için de yapmamız gerekenler var. Eğer savaşırsak, eğer iyi bir şekilde hazırlanırsak hiçbir her şey için geç değil diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bir gazetecinin, evlerinde oynadıkları son 2 maçı kaybetmenin üzerilerinde taraftar baskısı oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusu üzerine genç futbolcu, "Baskının olup olmadığını söyleyebiliriz. Ben kendi açımdan baktığım zaman bizim için evimizde oynadığımız ya da dışarıda oynadığımız maçlar arasında hiçbir fark yoktur. Biz her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz en iyi şey olan futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evde oynadığımız son iki maçı maalesef kaybettik. Bu maçlarda iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Fakat gol ve goller gelmediği zaman tabii bir baskı olabiliyor. Kötü bir şekilde de gol yediğimiz için yenildik. Ama ben taraftar baskısının olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şansızlık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.