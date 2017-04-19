UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Lyon'u ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak. Sırbistanlı hakem Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşmada iki takım yarı final için mücadele edecek. Maç TRT 1 kanalından ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Maça oldukça iyi başlayan Beşiktaş, dakika 15'te Hollandalı golcü Ryan Babel'in golüyle deplasmanda Lyon'a karşı 1-0 öne geçti. İlk yarıyı hız kesmeyen ataklarla takip eden Beşiktaş, 1-0 önde olarak soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda Beşiktaş'a karşı daha atik oynayan Lyon, dakika 83'te Corentin Tolisso ile durumu 1-1 yaptı. Golün hemen ardından Beşiktaş kalecisi Fabri'nin yaptığı hatayı affetmeyen Jeremy Morel, durumu 2-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ VE LYON TAKIMLARI HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Beşiktaş, evinde oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

● Lyon, deplasmanda oynadığı son maçta Metz'i 3-0 ile geçti.

● Lyon, Avrupa kupalarında 2010 yılından beri yarı finale yükselemiyor.

● Beşiktaş, Lyon'u eleyerek yarı finale yükselirse, tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasında yarı final oynayacak.

● Lyon, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

● Beşiktaş'ta Marcelo, Lyon'da Rafael kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Mitrovic, Necip, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk

Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tolisso, Darder, Tousart, Ghezzal, Valbuena, Lacazette