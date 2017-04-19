Şenol Güneş: UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır

Şenol Güneş'in basın toplantısından bazı satırbaşları:

"Önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Futbolun iki yönünü de iyi oynamalıyız."



"Buraya futbol oynayarak geldik, yarın da iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Fair-Play içinde bir maç olsun."



"Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. "



"Taraftarlar maçtan kopmadan destek olmalı. Sinirlenmeden sakin kalacağız "



"Ceza haksız veriliyorsa onun zararı daha büyük olur. UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır."



"Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı."



"Ben bu durumu bir senaryonun parçası olarak görüyorum. Teslim olmayacağız."



"Bu kararda kazanan Lyon’dur. Kaybeden Beşiktaş ile futboldur. "



"Aboubakar ve Marcelo cezalı, Ömer sakat. Her oyuncumuz önemlidir. Önemli olan oynayanların en iyisini yapmalarıdır. "



"Şartlar ne olursa olsun sabırlı şekilde oynayacağız."

"Benim gayretim futbol adınadır. Niyetimiz meşru olmayan yollardan maç kazanmak değil. Bu maça psikolojik baskılar yapılmıştır."

"Lyon’un baskıdan kazançlı çıktığını düşünüyorum. Oynanmamış maçın cezasını aldık."

"Bütün maçlar seyircisiz oynansın, hiç olay olmasın tribünlerde"

"Caner ve Demba Ba yüksek tempolu maçta verimi soru işaretli olan oyuncular. Her geçen gün Caner üstüne koyuyor."

"Maç oynanmadan bize gol attılar."