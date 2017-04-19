BEŞİKTAŞ HABERLERİ
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Olay yaratacak sözler!..
FUTBOL
Olay yaratacak sözler!..
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL
Bu formalara hayran kalacaksınız!
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
FUTBOL
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
FUTBOL
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
Fenerbahçe'yi yıkan haber
FUTBOL
Fenerbahçe'yi yıkan haber
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
FUTBOL
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
FUTBOL
Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
Akılalmaz skandallar
FUTBOL
Akılalmaz skandallar
Görenler şoke oldu!
FUTBOL
Görenler şoke oldu!
Süper ikililer!
FUTBOL
Süper ikililer!
"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı..."
FUTBOL
"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı..."
"FIFA'ya gideceğiz"
FUTBOL
"FIFA'ya gideceğiz"
Galatasaray'da moral yemeği
FUTBOL
Galatasaray'da moral yemeği
Muharrem Usta resmen açıkladı!
FUTBOL
Muharrem Usta resmen açıkladı!
ÖNE ÇIKANLAR
Şenol Güneş Beşiktaş Lyon basın toplantısı
FUTBOL

Şenol Güneş: UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon'a karşı oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:50:00 Güncelleme: 21:05:16

Şenol Güneş'in basın toplantısından bazı satırbaşları:

"Önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Futbolun iki yönünü de iyi oynamalıyız."

"Buraya futbol oynayarak geldik, yarın da iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz. Fair-Play içinde bir maç olsun."

"Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. "

"Taraftarlar maçtan kopmadan destek olmalı. Sinirlenmeden sakin kalacağız "

"Ceza haksız veriliyorsa onun zararı daha büyük olur. UEFA, terazide Lyon tarafına ağır basmıştır."

"Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı."

"Ben bu durumu bir senaryonun parçası olarak görüyorum. Teslim olmayacağız."

"Bu kararda kazanan Lyon’dur. Kaybeden Beşiktaş ile futboldur. "

"Aboubakar ve Marcelo cezalı, Ömer sakat. Her oyuncumuz önemlidir. Önemli olan oynayanların en iyisini yapmalarıdır. "

"Şartlar ne olursa olsun sabırlı şekilde oynayacağız."

"Benim gayretim futbol adınadır. Niyetimiz meşru olmayan yollardan maç kazanmak değil. Bu maça psikolojik baskılar yapılmıştır."

"Lyon’un baskıdan kazançlı çıktığını düşünüyorum. Oynanmamış maçın cezasını aldık."

"Bütün maçlar seyircisiz oynansın, hiç olay olmasın tribünlerde"

"Caner ve Demba Ba yüksek tempolu maçta verimi soru işaretli olan oyuncular. Her geçen gün Caner üstüne koyuyor."

"Maç oynanmadan bize gol attılar."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası
FUTBOL

UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
Jean Michel Aulas: İki takım için de doğru bir karar
FUTBOL

Lyon'dan UEFA'nın kararıyla ilgili açıklama!
Beşiktaş'tan UEFA'nın kararıyla ilgili ilk açıklama
FUTBOL

"Bunun organize olduğunu düşünüyorum, maskeli adamlar vardı. ...
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı maça gelmiyor"
FUTBOL

Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."