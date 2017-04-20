FENERBAHÇE HABERLERİ
20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Neymar'ı ağlattılar!
FUTBOL
Neymar'ı ağlattılar!
Tudor'a ayar!
FUTBOL
Tudor'a ayar!
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
FUTBOL
"Derbiyi Fenerbahçe kazanır"
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
FUTBOL
"Ceza onanırsa CAS'a gidilmeli"
Trabzon onun peşinde!
FUTBOL
Trabzon onun peşinde!
Derbi öncesi kriz!
FUTBOL
Derbi öncesi kriz!
F.Bahçe'nin Muslera planı!
FUTBOL
F.Bahçe'nin Muslera planı!
Olay yaratacak sözler!..
FUTBOL
Olay yaratacak sözler!..
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL
Bu formalara hayran kalacaksınız!
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
FUTBOL
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok!
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
FUTBOL
Fikret Orman açıkladı: "Lyon taraftarı..."
Fenerbahçe'yi yıkan haber
FUTBOL
Fenerbahçe'yi yıkan haber
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
FUTBOL
Şenol Güneş patladı: Ceza haksız veriliyorsa...
Devler Ligi'nde gol yağmuru!
FUTBOL
Devler Ligi'nde gol yağmuru!
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe derbi Muslera
FUTBOL

Fenerbahçe'ye Muslera dersi

Advocaat ve kurmayları, Muslera’nın son haftalardaki formsuzluğuna dikkat çekip hücumculara tecrübeli kalecinin zayıf noktalarını gösteren görüntüler izlettiriyorlar

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:46:45 Güncelleme: 09:48:46

Fenerbahçe’de Advocaat’ın ekibi Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın son zamanlarda performansının düşük olmasına dikkat çekti. Özellikle Sarı-Lacivertliler’in hücum silahlarına bu durumu rakip analizi bölümünde özel olarak aktaran Advocaat’ın yardımcıları Mario Been ve Cor Pot, Muslera’nın zayıf noktalarını ön plana çıkaran görüntüler hazırlattı. Fenerbahçe’nin hücum oyuncularından rakip kaleyi düşünmekten çekinmemelerini isteyen Advocaat ve ekibi, ayrıca Muslera’ya atılan geri paslarda da pres yapmalarını istedi.

‘HATALI GOLLER YİYOR’
Muslera’nın çok iyi bir kaleci olmasına rağmen son zamanlarda konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşadığının ve hatalı goller yediğinin altını çizen F.Bahçe teknik heyeti, forvet oyuncularından bu konuda “uyanık” olmalarını istedi. Muslera’nın son 5 maçta 10 gol yediğine dikkat çeken Advocaat’ın kurmayları bu 5 maçın içinde gol yemedikleri tek karşılaşmanın Adana olduğunu da hatırlattı. Galatasaray defansı ile Muslera arasında da uyumsuzluk olduğunu görüntülerle anlatan antrenörler, oyuncularına adeta “Muslera dersi” verdi.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da moral yemeği
FUTBOL

Galatasaray'da moral yemeği
Diriliş
BASKETBOL

Diriliş
Dick Advocaat: "Derbide Galatasaray'ın kadrosu bizim için fark etmez"
FUTBOL

"G.Saray'ın kadrosu fark etmez!"
Kjaer sıkıntısı
FUTBOL

Kjaer sıkıntısı