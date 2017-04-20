Ali Şen: "Derbiyi Fenerbahçe kazanır"

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Ali Şen, Galatasaray ile oynanacak derbide, SarıLacivertliler’in sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi. Şen, “Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray’dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağına inanıyorum. Fenerbahçeli taraftarlar uzun bir aranın ardından Türk Telekom Arena’ya gidecek. Yıllardır söylüyorum, taraftarın olmadığı maçların tadı tuzu yok. Taraftarların da orada olması futbolu güzelleştirecek bir şey. Eski yıllarda olduğu gibi dostane bir şekilde maçı izlemelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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