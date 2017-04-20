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Fenerbahçe'de Kjaer ve Wiel sıkıntısı

Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel, ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmadılar

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:55:40 Güncelleme: 09:59:58

Fenerbahçe, Galatasaray’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-Lacivertliler’de Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel ağrıları nedeniyle dünkü çalışmaya katılmadı. Her iki ismin de bugünkü idmana da çıkmamaları halinde derbide forma giymeleri zor görünüyor.

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