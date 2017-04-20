Alpay Köse: "Beşiktaş'ın cezası onanırsa CAS'a gidilmeli"

Siyah-Beyazlı kurmaylar, UEFA’nın kararı sonrası TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile fikir alışverişinde bulundu. Karar iki tarafta da şaşkınlıkla karşılanırken Beşiktaşlı yöneticiler, TFF’nin tavsiyelerini not aldılar.

ALPAY KÖSE: ADİL DEĞİL

Şok ceza sonrası Habertürk’e konuşan Spor Hukukçusu Alpay Köse şunları söyledi: “UEFA’nın aldığı bu karar çok yanlış. Adil değil. Çünkü bu tür olaylarda ev sahibi takımın sorumluluğu var. Beşiktaş’ın itirazından sonuç çıkacağını tahmin ediyorum. Sonuç çıkmazsa CAS’a gidilmeli.”

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