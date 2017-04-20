Trabzonspor’da Flores bombası

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor’da, G.Amerikalı oyunculara ağırlık veren Ersun Yanal, bu doğrultuda yardımcılarına birçok oyuncuyu izlettiriyor.

Bu isimlerden birinin de Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg’da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Edison Flores olduğu öğrenildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perulu oyuncuyu, Wolfsburg ile Hoffenheim’ın da çok istediği belirtiliyor. Flores, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ