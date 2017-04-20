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Rıza Çalımbay Trabzonspor
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Rıza Çalımbay: Bu maç iki takım için de final niteliğinde

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de iddialarını devam ettirmeleri için bu hafta Trabzonspor'u konuk edecekleri maçı kazanmaları gerektiğini söyledi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:05:37 Güncelleme: 12:07:36

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir durumda başına geçtikleri takımın şu an ligde çok iyi konumda bulunduğunu belirtti.

Bu durumu iyi değerlendirip, ligi iyi bir yerde bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bu hafta oynayacağımız maç, bizim için en önemlisi ve kritik. Bu maçı alırsak iddiamızı devam ettiririz, tersi olursa iddiamızdan uzaklaşırız. Tüm camia için çok önemli ve kritik bir maç. Karşılaşmadan iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında taraftara çok ihtiyaçları olacağını vurgulayarak, camiaya bir kez daha kenetlenme çağrısı yaptı.

Trabzonspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaları noktasında oyuncularına güvendiğini dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Lig daha bitmedi, önümüzde final niteliğinde maçlar var. En önemlisi bu maç. Trabzonspor, ikinci yarı transferlerle beklediği çıkışı yaptı. Bizim mutlaka bu karşılaşmadan çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Bu maç, Antalyaspor camiası için çok büyük şans. Bunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu karşılaşma hem bizim hem de Trabzonspor açısından final maçı niteliğinde. Trabzonspor maçını iyi bir şekilde bitireceğimize yürekten inanıyorum. Her takımın çok iyi yönleri ve zaafları vardır. Bizim artımız, taraftarımız ve inancımız."

Rıza Çalımbay, kart cezalısı Deniz Kadah, sakatlıkları bulunan Chico, Emre Güral ve Kenan Horic'ten yararlanamayacaklarını, ancak Ramon Motta'yı büyük olasılıkla Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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