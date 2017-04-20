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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay: En büyük cevabı Beşiktaş sahada verecektir

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu akşamki kritik Lyon maçı öncesi UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği cezayı değerlendirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:53:15 Güncelleme: 13:54:53

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç soruları yanıtladı.

Bakan Kılıç'a, Lyon - Beşiktaş maçında yaşananlar nedeniyle Beşiktaş'a verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasıyla ilgili değerlendirmesi soruldu.

"Bu akşam kritik bir maç var ve bunun öncesinde herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" diyen Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah biz de bu akşam maçta olacağız. UEFA'nın bu kararına en büyük cevabı Beşiktaş sahada verecektir. İyi maç olmasını, misafirlerimizin de en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Beşiktaş’ın yoluna devam edeceğine inanıyorum.

UEFA’nın kararına maç bittikten sonra bakarız, gözden geçirilmesi gereken bir karar. Hem aynı cezanın verilmesinin hem de içeriğinin gözden geçirilimesi gerektiğine inanıyorum. Sorumluluk üstlenen kulüp ile misafir olan bir kulüp... Beşiktaş kulübü de itirazını yapacak takip ettiğim kadarıyla ve biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız..."

(Ntv)

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