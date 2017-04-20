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Murat Cavcav: Lig daha bitmedi

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşarak, gözünü üst sıralara çeviren Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulübün hedeflerinin bitmediğini söyledi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:17:04 Güncelleme: 14:18:31

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, başkent ekibinin erteleme maçında Gaziantepspor'u yenerek rahat bir konuma geldiğini belirtti.

Kayserispor ile sezonun 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacaklarını hatırlatan Cavcav, "Önemli bir karşılaşma yapacağız. Gaziantepspor'u yenerek, rahat bir konuma geldik ama lig daha bitmedi. Henüz hedefimizi tutturmadık, istediğimiz yerlere ulaşmadık." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin hanesine yazdıracağı puanlarla sıralamada yukarı doğru tırmanışının devam etmesi gerektiğini ifade eden Cavcav, şunları kaydetti:

"Ligi en iyi konumda bitirmek için çalışıyoruz ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapıyoruz. Çok sayıda futbolcuyu takip ediyoruz. Bu sezonunun bitimine 7 hafta var. Bu 7 maçlık son bölüme galibiyetle girmek istiyoruz. İç sahada oynayacağımız Kayserispor, Adanaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında seyircimizin gücüyle iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. O yüzden bu iç saha maçlarının ilkinde tüm Ankaralıları 19 Mayıs Stadı'na bekliyoruz."

İLHAN CAVCAV PARKI'NIN TEMELİ ATILIYOR
Murat Cavcav, futbolseverleri önce İlhan Cavcav Parkı'nın temel atma törenine, sonra Kayserispor maçına davet etti.

İlhan Cavcav Parkı'nın temellerinin Kayserispor karşılaşmasının oynanacağı cumartesi günü saat 12.00'de Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar Caddesi'nde atılacağını dile getiren Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babamın isminin parkta yaşayacak olması mutluluk ve gurur verici. Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İlhan Cavcav, şüphesiz Türk futbolu için unutulmaz bir isimdi. Ancak o her şeyden önce Ankara için önemli bir değerdi. Onun isminin böyle bir parkta yaşayacak olması beni son derece mutlu etti. Projede emeği geçen ve geçecek herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kayserispor karşısında alacağımız galibiyetle bu mutlu günü taçlandırmak istiyoruz."

İlhan Cavcav Parkı, içinde kendi kendini temizleyebilen 2 biyolojik gölün bulunduğu 9 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak.

Geniş yeşil alanların yer alması planlanan parkta ayrıca amfi ve çocuk oyun alanları bulunacak.

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