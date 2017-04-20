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Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Lyon'u konuk ediyor. Peki Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:51:57 Güncelleme: 19:01:41

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam Lyon ile yarı final için mücadele edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş için parola galibiyet. Eğer Beşiktaş, bu akşam Lyon'u saf dışı bırakarak yarı finale yükselirse, tarihinde ilk defa bir Avrupa kupası organizasyonunda yarı finale yükselme başarısını gösterecek. Peki Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:05'te başlayacak. Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İlk maç, maç öncesinde saha içinde yaşanan taraftar olaylarından dolayı 50 dakika gecikmeli başlamış ve dün UEFA tarafından yapılan açıklamada eğer bu maçta bir olay yaşandığı takdirde Beşiktaş için 1 yıl men cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Beşiktaş, eğer bu akşam Lyon'u eleyerek yarı finale çıkarsa, tarihi boyunca ilk defa bir Avrupa kupasında yarı finale yükselme başarısını yakalayacak.

Aynı zamanda Lyon cephesinde de durum kritik. Zira Lyon, 2010 yılından bu yana herhangi bir Avrupa kupasında yarı finale yükselme başarısını gösteremedi.

Lyon, Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz maçın yalnızca birinde mağlup oldu. Lyon en son Roma'ya son 16 turunda 2-1'lik skorla yenilmişti.

Beşiktaş da Avrupa kupalarında içerde Fransız takımlarıyla oynadığı 3 maçta da yenilmedi. Beşiktaş, en son 2007/2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 yenmişti.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun

Lyon: Anthony Lopes, Christophe Jallet, Jeremy Morel, Mapou Yanga-Mbiwa, Mouctar Diakhaby, Corentin Tolisso, Mathieu Valbuena, Maxime Gonalons, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette

İLK MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

İlk maçta, maça hızlı başlayan temsilcimiz Beşiktaş, dakika 15'te Hollandalı yıldız golcü Ryan Babel ile 1-0 öne geçmişti. İlk yarıda üstün bir performans sergileyerek kalesini gole kapatan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha savunma odaklı bir oyun oynayan Beşiktaş, dakika 83'te ceza sahası içinde oluşan karambolde Corentin Tolisso'nun golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Golün hemen ardından Beşiktaş kalecisi Fabri'nin yaptığı hatayı affetmeyen Jeremy Morel, durumu 2-1'e getirdi ve Beşiktaş 2 dakikada 2 gol yiyerek maçta 2-1 geriye düştü. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca temsilcimiz deplasmanda 2-1 kaybetti.

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