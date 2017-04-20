Beşiktaş - Lyon | CANLI YAYIN

İnanıyoruz, güveniyoruz, çok istiyoruz... Fransa’da talihsiz bir şekilde mağlup olan Beşiktaş, bu kez tarih yazacak, yarı final biletini kapacak biliyoruz... Türlü ‘ayak oyunlarıyla’ ortamı germeye çalışan Lyon’u saat 22.05’te Vodafone Arena’da konuk ediyoruz. İlk düdükten itibaren Vodafone Arena’yı Fransızlar’a dar ediyoruz... Parolamız belli: 41 bin 903 kişi tek ses olup “KARTAL GOL GOL GOL” diye haykırıyoruz...

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

Kartal’a 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında 1-0’lık zafer yetecek... İki farklı galibiyetlerde de Beşiktaş, adını son 4’e yazdıracak. Her türlü beraberlikte yarı final biletini alan taraf Lyon olacak... Karşılaşmanın normal süresi 2-1 biterse uzatmalara gidilecek. Skorda değişiklik olmazsa turlayacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

— HT Spor (@htspor) April 20, 2017

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - LYON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ - LYON

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)

SAAT: 22.05

YAYIN: TRT 1

SAKAT: Mammana (Lyon)

CEZALILAR: Marcelo, Aboubakar (Beşiktaş) / Rafael (Lyon)

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LYON: Lopes, Jaller, Mbiwa, Diakhaby, Morel, Gonalons, Tolisso, Ghezzal, Fekir, Valbuena, Lacazette

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

BEŞİKTAŞ, GOL ATMAKTA ZORLANMIYOR

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki son 5 maçtaki golcü özelliğini, Olympique Lyon karşısında da kullanarak tur arayacak. Yarı final için gol veya gollere ihtiyaç duyacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta rakip fileleri havalandırsa da kalesini de gole kapatmayı başaramadı. Beşiktaş, bu 5 maçta 6 gol yedi.

ARENA AVANTAJINI KULLANACAK

Beşiktaş, tarihi maçta Vodafone Arena'daki etkili futbolunun yanı sıra taraftar avantajını da değerlendirmeye çalışacak. Avrupa'daki son 16 iç saha maçında sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'da ise şu ana dek rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 iç saha karşılaşmasını ise kazandı.

AVRUPA'DA 196. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanşında Lyon ile karşılaşan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesinde...Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 101 45 21 35 157 124 Toplam 195 72 42 81 251 280

FRANSIZ TAKIMLARINA EVİNDE KAYBETMEDİ

Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkan Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcileriyle evinde yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş, 4 deplasman maçında ise Fransız takımlarına mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, tarihinde ilk kez eşleştiği Olympique Lyon'a deplasmanda 2-1 yenildi.

CENK TOSUN VE QUARESMA GOL ARAYACAK

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, mücadelede 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak.

Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlı formayla 11 gol atan ancak Olympique Lyon ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Ricardo Quaresma da atacağı gollerle 12 gollü Bobo'yu geçme fırsatı bulacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı. Takımının son 2 Avrupa kupası maçındaki golcüsü durumunda bulunan Ryan Babel ise bu sezon Avrupa kupalarında 3 golle katkı yaptı. Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca da birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.