Büyükşehir Gaziantepspor: 1 - Balıkesirspor: 1 | MAÇ SONUCU

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 1 - BALIKESİRSPOR: 1
STAT: Kalyon Arena
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Rıza Efendioğlu, Tevfik Köse (Dk. 39 Muhammet Himmet Ertürk), Kalu (Dk. 55 Ramazan Civelek), Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Cumali İbiş, Erdal Güneş (Dk. 70 Murat Ceylan), Ekigho, Muhammet Reis
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 74 Doğa İşeri), Okan Alkan, Cüneyt Köz, Bülent Cevahir, Burak Çalık, Glumac, Kethevoama (Dk. 69 Oğuzhan Çapar), İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen (Dk. 81 Bekamenga)
GOLLER: Dk. 77 Eray Ataseven (Balıkesirspor), Dk. 83 Muhammet Reis (Büyükşehir Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Cumali Bişi, Dk. 70 Ekigho, Dk. 87 Rıza Efendioğlu (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 63 Kethevoama, Dk. 82 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)