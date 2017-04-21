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Anderson Talisca: "Penaltı piyango gibidir"

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Talisca penaltılar için "Piyango gibidir" yorumunu yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 01:18:25 Güncelleme: 01:41:35

Talisca'nın sözleri şu şekilde:

"Büyük bir maç oynadık. Hep beraber oynadık. Kendi kalitemizi rakip takıma kabul ettirdik. Penaltı piyango gibidir, bazen atarsın, bazen kaçırırsın. Taraftarımızın desteği gerçekten mükemmeldi. Artık lige ve şampiyonluğa döneceğiz. Çok iyi 12 maç oynadık. Avrupa'da iyi maçlar çıkarttık. Beşiktaş'ın büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Umarım bir dahaki sefere daha ileri gideriz."

Beşiktaş'ın 2 golünü atan Anderson Talisca, Avrupa'da 10 maç sonra fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki ilk gol sevincini bonservisini elinde bulunduran Benfica karşısında yaşayan Talisca, yaşadığı sakatlığının ardından görev aldığı karşılaşmalarda gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde tek golde kalan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta da suskun kaldı. Serbest vuruşlarda ve ceza alanı dışında daha etkili olan Talisca, ceza alanında buluştuğu topu fileleri gönderdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 1-1 giden mücadelede, 57. dakikada bu sefer kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi.

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