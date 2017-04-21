Fabri gözyaşlarını tutamadı

"Sadece işimi yapmaya çalışıyorum" diyen Fabri, "Bazen iyi bazen kötü oluyor. Arkadaşlarım çok çalıştı, bugün aslında skor olarak kazandık. Her şeyimizi verdik. Ama penaltılar maçı belirledi" dedi.





Gözyaşlarını tutamayan Fabri, "Avrupa'daki maçların tadını çıkarttık. Her şeyimizi ortaya koyduk. İyi de oynadık. Buraya geldiğimde büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Bugün elimde kalan çok güzel Beşiktaş ailesinin içine girdim. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Fabri, "Tarafatara teşekkür etmek lazım. Her haftasonu geliyorlar bizi destekliyorlar. Güçsüz olduğumuz zamanlar bize güç veriyorlar" dedi.

FABRİ'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Olympique Lyon ile oynanan ilk maçta hatalı bir gol yiyen Beşiktaş kalecisi Fabricio, rövanş mücadelesinde başarılı bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı kaleci, özellikle uzatmanın ikinci bölümünde Fekir'in vuruşunda meşin yuvarlağın fileleri gitmesine izin vermedi. Karşılaşmanın penaltılara gitmesinin ardından taraftarlar, kritik atışlar öncesi tezahüratlarla Fabricio'ya destek verdi.