Jan Olde Riekerink: Fenerbahçe'den teklif gelirse düşünürüm

Cimbom’dan kırgın ayrılan Jan Olde Riekerink, Tudor’un gelişinden, Sneijder’la ilişkisine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. TRT Radyo Haber’e konuşan Hollandalı teknik adam şu mesajları verdi:



‘SNEİJDER AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR’

“Sneijder ve eşi burada mutlu. Sneijder’ın ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Onu 20 yıldır tanıyorum. Ancak hiç taktik konularda konuşmadım. Selçuk’la ise G.Saray’ın menfaati için iki kez konuştum. Derbi öncesi ikisini de arayıp başarılar dileyeceğim. Benim sistemimde Sneijder’a ihtiyacım vardı. Ancak Tudor’un sistemine uymayabilir, buna saygı duymak lazım.”



‘CAVANDA’YI BEN İSTEDİM’

“Cavanda’yı scout olarak iyi bulduk, Bizim için iyi transferdi. Cavanda’yı ben istedim. İlk döneminde sakatlık geçirdi ve forma şansı bulamadı. G.Saray’daki sorun, yaş ortalamasıydı. Tolga, Eren, Rodrigues, Ahmet Çalık gibi isimleri alarak biraz ortalamayı azalttık. Yönetime bana verdikleri şans için teşekkür ediyorum. G.Saray’da iki kupa kazandım. Oyuncularla diyaloğum da iyiydi. Ben ayrıldığımda F.Bahçe’nin üzerindeydik. Lider Beşiktaş’a da daha yakındık. Normalde başarılıydık. Ancak yönetim böyle bir karar aldı. Buna da saygı duyuyorum. Futbolda her zaman başarı olmuyor. Kayseri ve Kasımpaşa gibi kötü maçlarımız oldu. Yönetim yeni bir hoca kararı verdi, bunu da saygıyla karşılıyorum.”



FENER’E AÇIK KAPI BIRAKTI

Türkiye’den tekliflere açık olduğunu dile getiren Riekerink, “F.Bahçe’den teklif alsanız kabul eder misiniz?” sorusu üzerine “Ben iki takım arasındaki bu rekabetin içinde yokum. Fenerbahçe’nin teklif yapacağını düşünmüyorum. Eğer bir gün teklif gelirse, o zaman düşünürüm” diye konuştu. Hollandalı hoca, gönlünden derbiyi G.Saray’ın kazanmasının geçtiğini vurgularken, “Maç hangi skorla biter?” sorusuna ise “0-0” yanıtını verdi.

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