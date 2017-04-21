Advocaat'ın derbideki kozu Alper Potuk

Derbi için taktik antrenmanlarına ağırlık veren Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat takımına en çok 2. bölgede üstünlüğü ele geçirmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor. Maçın kilit noktasının bu bölge olacağına inanan ve özellikle Mehmet Topal ve Josef’in yapacağı baskı esnasında kanatta oynayacak oyuncuların destek vermesini, Galatasaraylı oyuncuların da 2. bölgede iyice boğulmasını isteyen deneyimli teknik adam maçı kazandıracak dengelerin en önemlisinin bu olduğunu düşünüyor. 2. bölgede üstünlük kurulması için de takım boyunun kısa tutulmasını isteyen Hollandalı, maç boyunca konsantrasyon kaybı yaşanmamasını istedi.



EN ÖNEMLİ KOZU OLACAK

Teknik direktör Dick Advocaat, Galatasaray karşısında uygulamak istediği taktikte Alper Potuk’a da önemli bir rol biçerken, orta saha oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirip, “Senden bu maçta çok fazla koşmanı istiyorum. Tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi bir dakika bile durmamalısın” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL