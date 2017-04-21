FUTBOL
Olay adam Michel Aulas konuştu!
21 Nisan 2017 Cuma, 10:59:04 | Güncelleme: 11:09:11
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'ı penaltılar sonucu 7-6 yenerek yarı finale çıkan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas açıklamalarda bulundu.
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Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon Başkanı "2 harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdi bu iki takım.
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Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular.
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Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz" dedi.
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Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti:
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"İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama bugün burada çok güzel bir atmosfer vardı.
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Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı.
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Öğlen Fikret Orman ile yediğim yemekten de çok keyif aldım.
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Bizi çok iyi karşıladılar gerçekten. Her şey mükemmeldi."
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Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu da belirten Aulas "Ben inanıyorum ki Beşiktaş bu kupayı yakın zamanda kazanacak.
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Gerçekten ilk maçta şanslı bir galibiyet almıştık bugün de penaltılar ile şans yine yanımızdaydı.
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Tekrar belirtiyorum bugün burada çok iyi 2 takımın maçını izledik" diye konuştu.
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