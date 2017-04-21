AVRUPA LİGİ HABERLERİ
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FUTBOL

Olay adam Michel Aulas konuştu!

21 Nisan 2017 Cuma, 10:59:04

  • 1 Olay adam Michel Aulas konuştu!
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    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'ı penaltılar sonucu 7-6 yenerek yarı finale çıkan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas açıklamalarda bulundu. 

  • 2 Olay adam Michel Aulas konuştu!
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    Çok keyifli bir maç seyrettiklerini belirten Lyon Başkanı "2 harika takım vardı sahada ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdi bu iki takım.

  • 3 Olay adam Michel Aulas konuştu!
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    Beşiktaş bugün çok iyi oynadı aslında ve sahada gerçekten çok iyi organize oldular. 

  • 4 Olay adam Michel Aulas konuştu!
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    Ama penaltılarla da olsa kazandık mutluyuz" dedi.

  • 5 Olay adam Michel Aulas konuştu!
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    Beşiktaşlı taraftarların ve yöneticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını belirten Aulas şöyle devam etti: 

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