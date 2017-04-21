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Anthony Lopes: Quaresma'nın şutu direkten dönmeseydi, sevinen Beşiktaş olacaktı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Lyon'da kaleci Anthony Lopes, Beşiktaş maçı hakkında açıklamalar yaptı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:01:35 Güncelleme: 11:04:51

Lyon'da oynanan ilk maçın olaylı geçmesi ve İstanbul'daki rövanş maçındaki atmosfer Lyon kalecisi Anthony Lopes için unutamayacağı bir çeyrek final oldu.

L'Equipe gazetesine konuşan Lopes "Unutulmaz bir gün yaşadım" derken sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'a gelirken Vodafone Arena'nın şöhretini duymuştuk fakat böyle bir ortamı yaşamadan anlayabilmek mümkün değil, bu stad gerçekten çok olağandışı, müthiş atmosfer. Herşeyden önce bir "erkek karşılaşması" oldu, Quaresma'nın şutu direkten dönmeseydi sevinen Beşiktaş olacaktı. Çok yüksek seviyeli iki maç yaptık, çok olağan dışı şeyler yaşadık, maç sonunda seyircinin alkışları beni gerçekten çok etkiledi. Futbol sahalarında böyle şeyler daha çok yaşanmalı, galibiyetin sevincini yaşamak istiyoruz ve kulübün tarihine kendi sayfamızı yazmak istiyoruz"

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