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UEFA Avrupa Ligi yarı final kura çekimi! | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Ajax, Lyon ve Celta Vigo'nun yer aldığı yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Kura çekimi HTSPOR ARENA'da...

21 Nisan 2017 Cuma, 11:58:11 Güncelleme: 12:44:20

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın talihsiz penaltı atışlarıyla kupaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından son 4 takım Manchester United, Lyon, Ajax ve Celta Vigo oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 14.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN EKİPLER

MANCHESTER UNİTED - İNGİLTERE

LYON - FRANSA

CELTA VIGO - İSPANYA

AJAX - HOLLANDA

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde eşleşen takımlar 4 Mayıs Perşembe günü ilk maçlarını oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşmaları ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Finale yükselen takımlar İsveç'in Stockholm kentinde final oynayacak. 65 bin kişilik Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak final maçı saat 21.45'te başlayacak.

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