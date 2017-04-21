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Şampiyonlar Ligi yarı final kura çekimi! | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Juventus, Real Madrid ve Monaco'nun yer aldığı yarı final eşleşmeleri belli oluyor. Kura çekimi HTSPOR ARENA'da...

21 Nisan 2017 Cuma, 11:58:49 Güncelleme: 12:29:09

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN EKİPLER

ATLETICO MADRID - İSPANYA

MONACO - FRANSA

REAL MADRID - İSPANYA

JUVENTUS - İTALYA

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda eşleşen takımlar 2-3 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 3 Haziran'da Galler'in Cardiff kentindeki Millenium Stadı'nda oynanacak.

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