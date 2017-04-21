Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN EKİPLER
ATLETICO MADRID - İSPANYA
MONACO - FRANSA
REAL MADRID - İSPANYA
JUVENTUS - İTALYA
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda eşleşen takımlar 2-3 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 3 Haziran'da Galler'in Cardiff kentindeki Millenium Stadı'nda oynanacak.
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