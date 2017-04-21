Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçta golcü futbolcuların performansı büyük önem taşıyacak.

Bu sezon sergiledikleri performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışında geride kalan iki takım da ligde şu ana kadar oynadıkları maçlarda 50'şer kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde rakibinin bir puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Galatasaray'da bu sezon Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Armindo Bruma, Lukas Podolski ile Selçuk İnan takımlarının en skorer isimleri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'de ise Moussa Sow, Robin van Persie, Mehmet Topal, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe ile Jose Fernandao takımlarının skor yükünü üstlenen oyuncular oldu.

EREN, YASİN VE BRUMA GOLLERİN YARISINDAN FAZLASINI ATTI

Galatasaray'da Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti.

Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma, sarı-kırmızılı takımın ligdeki 27 golüne imza attı.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Eren Derdiyok, 10 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncularından Yasin Öztekin de 9 kez ağları havalandırırken, Portekizli yıldız futbolcu Bruma ise 8 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'IN DİĞER GOLCÜLERİ

Galatasaray'da Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma'dan sonra skora en fazla katkıyı Lukas Podolski ve Selçuk İnan yaptı.

Podolski ve Selçuk İnan, bu sezon altışar kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımda Wesley Sneijder, Sinan Gümüş ve Semih Kaya ikişer gol atarken, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ile Sabri Sarıoğlu da birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın hanesine yazılan bir golü ise Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta Lamine Gassama kendi kalesine attı.

SOW VE VAN PERSİE'DEN 16 GOL

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en skorer isimleri Moussa Sow ve Robin van Persie oldu.

Senegalli futbolcu Sow, bu sezon attığı 9 golle sarı-lacivertli takım adına ligde en fazla gol atan isim olarak öne çıktı.

Hollandalı futbolcu Van Persie de takımı adına bu sezon ligde 7 kez topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Lens, Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernandao ise bu sezon dörder gol kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon Emmanuel Emenike, Josef de Souza ve Ozan Tufan üçer, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel ikişer, Simon Kjaer ve Alper Potuk da birer kez topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe hanesine yazılan 3 golü de rakip futbolcular kendi kalelerine attı.

KADIKÖY'DEKİ DERBİNİN GOLLERİ VAN PERSİE'DEN

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanan ilk maçın golleri Robin van Persie'den geldi.

Hollandalı futbolcu, 2-0 galip geldikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ağlarını havalandıran isim oldu.

Robin van Persie, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçta da attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.