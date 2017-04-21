Ali Ay'dan transfer açıklaması!

Yeşil-beyazlı kulübün yeni tüzüğünün getirdiği yeniliklerden birisi olan Gençlik Geliştirme Kurulu, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılan toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever ve kurulda görev yapacak olan kulübün eski yöneticilerinden İlyas Acar, eski futbolculardan Dr. Recai Özdemir, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahir Baştaymaz katıldı.



"ASIL OLAN BURSASPOR'UN BAŞARISI VE GELECEĞİ"

Başkan Ali Ay, yeni tüzük ile beraber oluşturulan Gençlik Geliştirme Kurulu'nun tanıtımında yaptığı konuşmada Bursaspor'un geleceğinin Vakıfköy'de olduğunu belirtti. Başkan Ay, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tüzüğümüzün 52. maddesine göre artık Bursaspor altyapısında yönetici olmayacak. Başkan danışmanı olarak 3 tane arkadaşımız ile anlaştık. Bu üç arkadaşımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri kırmadılar ve bu görevi kabul ettiler. Gönüllük esasına göre çalışacaklar. Asıl olan Bursaspor'un başarısı ve geleceği. Bursaspor'un geleceğinin de altyapıda olduğunu her zaman söylüyoruz. Bursaspor takımında en az 4-5 oyuncunun direkt oynamasını gerektiğini savunuyoruz. Bizim şu andaki bütçelerimiz ile bu işin üstesinden gelinemeyeceğini, tekrar şampiyon olmamız için de 4-5 oyuncunun olması gerektiğini defalarca söyledim."



"ÖMER ERDOĞAN ARKADAŞIMIZDAN CEVAP BEKLİYORUM"

Sportif Direktörlük koltuğu için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Ay, "Bugünden yarına olacak işler değil bu işler. Kriterler çok farklı. İstediğimiz, Bursaspor'a yakışabilecek isimler. Bir kere her şeyden önce çok namuslu dürüst bir kişi olması lazım. Bu sektör suistimallere çok açık. Ömer Erdoğan arkadaşımızdan cevap bekliyorum. O da olacak inşallah" dedi.



"BU İŞLERDEN ÇOK BÜYÜK OLAYLAR DÖNÜYOR"

Transferde kadroya katılacak isimlerin en az 2-3 defa izleneceğini ifade eden Başkan Ay, "Transferde çok büyük paralar vermek istemiyorum. Bu işlerden çok büyük olaylar dönüyor. Bursaspor'a uygun, düzgün topçular almak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar bonservisi elinde futbolcular ile görüşmeye çalışıyoruz. Belki 1,5-2 milyon Euro bonservisiyle birlikte 1-2 futbolcuya verilebilir" diye konuştu.

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