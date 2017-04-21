BURSASPOR HABERLERİ
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ali Ay
FUTBOL

Ali Ay'dan transfer açıklaması!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Mümkün olduğu kadar bonservisi elinde futbolcular ile görüşmeye çalışıyoruz. Belki 1,5-2 milyon Euro bonservisiyle birlikte 1-2 futbolcuya verilebilir" dedi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:05:33 Güncelleme: 15:12:30

Yeşil-beyazlı kulübün yeni tüzüğünün getirdiği yeniliklerden birisi olan Gençlik Geliştirme Kurulu, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yapılan toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever ve kurulda görev yapacak olan kulübün eski yöneticilerinden İlyas Acar, eski futbolculardan Dr. Recai Özdemir, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim görevlisi Prof. Dr. Tahir Baştaymaz katıldı.

"ASIL OLAN BURSASPOR'UN BAŞARISI VE GELECEĞİ"
Başkan Ali Ay, yeni tüzük ile beraber oluşturulan Gençlik Geliştirme Kurulu'nun tanıtımında yaptığı konuşmada Bursaspor'un geleceğinin Vakıfköy'de olduğunu belirtti. Başkan Ay, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tüzüğümüzün 52. maddesine göre artık Bursaspor altyapısında yönetici olmayacak. Başkan danışmanı olarak 3 tane arkadaşımız ile anlaştık. Bu üç arkadaşımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri kırmadılar ve bu görevi kabul ettiler. Gönüllük esasına göre çalışacaklar. Asıl olan Bursaspor'un başarısı ve geleceği. Bursaspor'un geleceğinin de altyapıda olduğunu her zaman söylüyoruz. Bursaspor takımında en az 4-5 oyuncunun direkt oynamasını gerektiğini savunuyoruz. Bizim şu andaki bütçelerimiz ile bu işin üstesinden gelinemeyeceğini, tekrar şampiyon olmamız için de 4-5 oyuncunun olması gerektiğini defalarca söyledim."

"ÖMER ERDOĞAN ARKADAŞIMIZDAN CEVAP BEKLİYORUM"
Sportif Direktörlük koltuğu için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Ay, "Bugünden yarına olacak işler değil bu işler. Kriterler çok farklı. İstediğimiz, Bursaspor'a yakışabilecek isimler. Bir kere her şeyden önce çok namuslu dürüst bir kişi olması lazım. Bu sektör suistimallere çok açık. Ömer Erdoğan arkadaşımızdan cevap bekliyorum. O da olacak inşallah" dedi.

"BU İŞLERDEN ÇOK BÜYÜK OLAYLAR DÖNÜYOR"
Transferde kadroya katılacak isimlerin en az 2-3 defa izleneceğini ifade eden Başkan Ay, "Transferde çok büyük paralar vermek istemiyorum. Bu işlerden çok büyük olaylar dönüyor. Bursaspor'a uygun, düzgün topçular almak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar bonservisi elinde futbolcular ile görüşmeye çalışıyoruz. Belki 1,5-2 milyon Euro bonservisiyle birlikte 1-2 futbolcuya verilebilir" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi
FUTBOL

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!
Umur Talu, Beşiktaş - Lyon maçını değerlendirdi
FUTBOL

Sihir de bir yere kadar
Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
FUTBOL

Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘Seksi Şempanze’ şimdi ne yapıyor?