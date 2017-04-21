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Karabükspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Karabükspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

21 Nisan 2017 Cuma, 18:42:20 Güncelleme: 20:02:14

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de yaptığı son 2 maçta, birer mağlubiyet ve beraberlikle puan kayıpları yaşayan lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükspor önünde galibiyeti hedefliyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Zoran Barisic yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise 34 puanla 13. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 sonuçlanmıştı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0
(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Alper Ulusoy 
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
SAKATLAR: Traore, Kerim Zengin (Karabük) / Etoundi, Tunay Torun (Kasımpaşa)

KARABÜKSPOR: Ahmet, Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Poko, Bliznichenko, Skulason, Tanase, Seleznyov
YEDEKLER: Ercüment, Gaman, İlhan, Ermin Zec, Fatih Atik, Yatabare, Serdar
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Titi, Popov, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut, Adem, Koita
YEDEKLER: Eray, Bozhikov, Abdullah, Shala, Guanca, Eduok, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Karabük deplasmanında sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 29. haftada Akhisar Belediyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Sahasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan takım olma özelliğine sahip kırmızı-mavililerde ise, 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Kasımpaşa maçında Papp, Ceyhun Gülselam, Poko ve Skulason sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

LİGDE 10. RANDEVU
Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de 10. defa karşı karşıya geliyor. İki takımın ligde karşılaştığı 9 maçın ikisinden Kardemir Karabükspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-mavililer, 2010-2011 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 9 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 13 golle karşılık verdi. 

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