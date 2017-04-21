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Gençlerbirliği - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Gençlerbirliği, ligde zor zamanlar geçiren Kayserispor'u ağırlıyor. Peki Gençlerbirliği - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

21 Nisan 2017 Cuma, 19:53:30 Güncelleme: 19:57:34

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, ligde zor zamanlar geçiren Kayserispor'u ağırlıyor. Peki Gençlerbirliği - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Halis Özkahya'ya Bahattin Duran ve Kemal Yılmaz yardımcılık yapacak.

● Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

● Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Kayserispor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 15 gol gördü.

● Gençlerbirliği, evinde oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

● Kayserispor, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetti.

● Ümit Özat ve Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşılaşacak.

● Gençlerbirliği, Süper Lig'de Kayserispor'a en son 2009 yılının Mayıs ayında yenildi.

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