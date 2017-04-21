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Ibrahimovic sezonu kapattı!

Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, sakatlanan yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic’in sağlık durumunun iyi görünmediğini söyledi. Sky Sports'un haberine göre İsveçli yıldızın sezonu kapattığı öğrenildi

21 Nisan 2017 Cuma, 21:29:21 Güncelleme: 21:31:07

İngiltere temsilcisinde sakatlar listesine son olarak İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic ile defans oyuncusu Marcos Rojo’nun da eklenmesi, Mourinho’nun moralini bozdu.

Kulübün internet sitesine konuşan Portekizli teknik adam, Manchester United’ın uzatmalarda Anderlecht’i 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında sakatlanan Ibrahimovic ile Rojo’nu sağlık durumlarının içi açıcı olmadığını belirtti.

İki futbolcunun da sakatlıkların ardından ciddi acılar çektiğini hatırlatan Mourinho, "Net konuşmak için öncelikle Ibrahimovic ve Rojo’nun sağlık kontrolü sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama hislerim bu konuda hiç iyi değil. İyimser olmak isterim ama değilim." ifadelerini kullandı.

Manchester United’da orta saha oyuncusu Juan Mata’nın yanı sıra defans oyuncuları Chris Smalling ve Phil Jones’un da sakatlıkları devam ediyor. Rojo’nun da sakatlanması ile İngiltere temsilcisinde savunma bölgesinde sadece Daley Blind ve Eric Bailly oynayacak durumda bulunuyor.

KÖTÜ HABER GELDİ

SkySports'un haberine göre, İsveçli golcünün sezonu kapattığı öğrenildi. Manchester United'da formda bir seozn geçiren golcüden gelen bu haber Kırmızı Şeytanlar'ın moralini tam anlamıyla bozdu. Oyuncunun sahalara ne zaman dönceği ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.

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