AVRUPA LİGİ HABERLERİ
22 NİSAN 2017
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FUTBOL

Beşiktaş ucuz kurtuldu!

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:53:01

  • 1 Beşiktaş ucuz kurtuldu!
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    HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Beşiktaş’ın penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde Lyon’a kaybederek Avrupa Ligi’ne veda etmesi büyük bir üzüntü yaşatırken gösterilen performans ve oynanan futbol taraflı tarafsız herkes tarafından ayakta alkışlandı.

  • 2 Beşiktaş ucuz kurtuldu!
    2 | 15

    Fransa’da oynanan ilk maçta yaşanan saha olayları nedeniyle her iki takıma UEFA’dan gelen 2 yıl ertelemeli, 1 yıl men cezası nedeniyle Vodafone Arena’daki karşılaşmanın olaysız geçmesi büyük önem taşıyordu.

  • 3 Beşiktaş ucuz kurtuldu!
    3 | 15

    Siyah-Beyazlı yönetim aldığı önlemler ve devamlı yaptırdığı anonslarla taraftarı sağduyulu olmaya davet etti ve bunda da başarılı oldu.

  • 4 Beşiktaş ucuz kurtuldu!
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    Ancak penaltı atışları sonrasında Lyonlu oyuncuların kale arkasında bulunan taraftarların önüne giderek tahrik içeren abartılı sevinçleri ve tribüne doğru yaptığı hareketler başımıza iş açıyordu.

  • 5 Beşiktaş ucuz kurtuldu!
    5 | 15

    ÖNCE TEBRİK ETTİLER AMA...

    Kendini bilmez Fransızlar’ın bu provokasyonuna kayıtsız kalamayan bazı taraftarlar, sahaya çakmak atarken bu durum UEFA gözlemcisinin gözünden kaçmadı.

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