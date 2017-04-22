Beşiktaş ucuz kurtuldu!

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:53:01 | Güncelleme: 10:00:08
1
1|15
HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT
Beşiktaş’ın penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde Lyon’a kaybederek Avrupa Ligi’ne veda etmesi büyük bir üzüntü yaşatırken gösterilen performans ve oynanan futbol taraflı tarafsız herkes tarafından ayakta alkışlandı.
2
2|15
Fransa’da oynanan ilk maçta yaşanan saha olayları nedeniyle her iki takıma UEFA’dan gelen 2 yıl ertelemeli, 1 yıl men cezası nedeniyle Vodafone Arena’daki karşılaşmanın olaysız geçmesi büyük önem taşıyordu.
3
3|15
Siyah-Beyazlı yönetim aldığı önlemler ve devamlı yaptırdığı anonslarla taraftarı sağduyulu olmaya davet etti ve bunda da başarılı oldu.
4
4|15
Ancak penaltı atışları sonrasında Lyonlu oyuncuların kale arkasında bulunan taraftarların önüne giderek tahrik içeren abartılı sevinçleri ve tribüne doğru yaptığı hareketler başımıza iş açıyordu.
5
5|15
ÖNCE TEBRİK ETTİLER AMA...
Kendini bilmez Fransızlar’ın bu provokasyonuna kayıtsız kalamayan bazı taraftarlar, sahaya çakmak atarken bu durum UEFA gözlemcisinin gözünden kaçmadı.
HABERİN DEVAMI
6
6|15
Maç sonrası stat müdürleri ile toplantı yapan UEFA heyeti, organizasyondan dolayı teşekkür etti ama sahaya atılan çakmakları raporuna yazacağını söyledi.
7
7|15
Bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar hemen itiraz ederek, “Görüyorsunuz bunca sıkıntıya ve tahrike rağmen hiçbir olay yaşanmadı. Küfür bile yoktu.
8
8|15
Penaltılardan sonra siz de gördünüz Lyonlular taraftarımızı tahrik etti. Lütfen bunları yazmayın bundan dolayı ceza almamız büyük haksızlık olur.
9
9|15
Üstelik sahaya atılan 3-4 çakmak var” şeklinde savunma yapınca UEFA yetkilileri geri adım attı ve yaşananları rapora yansıtmadı.
10
10|15
Her ne kadar para cezası gelecek olsa da Siyah-Beyazlılar böylece olası bir cezadan kurtuldu.
HABERİN DEVAMI
11
11|15
MEN CEZASI İÇİN İTİRAZ BAŞVURUSU
Beşiktaş Kulübü, Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçında Fransa’da çıkan olaylar nedeniyle UEFA’nın verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına itiraz için başvurusunu yaptı.
12
12|15
Lyon’daki olayların görüntüleri ve fotoğrafları da dosyada yer alırken UEFA Tahkim Kurulu’nun duruşma için vereceği tarihte başkan Fikret Orman ve yöneticiler savunma için İsviçre’ye gidecek.