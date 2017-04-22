Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe’de belki de uzun bir aradan sonra ilk kez bir Galatasaray derbisi öncesinde günleri sakin geçiriyor... Camianın tamamının erkek basketbol takımının maçlarına odaklanması nedeniyle önemli maça takımı motive etmek de kaptan Volkan Demirel’e kaldı. Tecrübeli file bekçisi hafta başında arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, “Derbi öncesi yazılı olmayan kurallar vardır. Bu hafta hepinizden fedakarlık bekliyorum. Samandıra’da daha çok vakit geçirelim. Kendimizi derbiye verelim” demişti. Tecrübeli file bekçisinin bu çağrısı diğer oyuncular tarafından da karşılık buldu. Sarı- Lacivertli futbolcular dün öğlen idmanına erken geldiler ve bir arada oldular. Çalışma sonrasında da akşam saatlerine kadar Samandıra’da kalıp derbiyi konuştular. Futbolcular bugün akşam yapılacak son çalışma için de öğlen saatlerinde Samandıra’ya gidip maça motive olmaya çalışacaklar. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde erken kamp havasına giren Fenerbahçeli futbolcular zaman zaman birebir zaman zaman da topluca derbiyi konuşuyorlar. Bu konuşmaların çoğunluğu da taktiksel anlamda neler yapılacağı şeklinde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra TT Arena’da kendilerini bekleyen atmosfer konusunda da birbirlerine uyarılarda bulunuyorlar.

BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Galatasaray’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Simon Kjaer’in antrenmanın tamamında yer alması teknik heyeti sevindirdi. Tedavilere rağmen iyileşemeyen Van der Wiel ise dünkü idmana da katılmadı.

SAMANDIRA YÖNETİMİ BEKLİYOR

Süper Lig’de zirve yarışına havlu atıp lig ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi şansını yakalamak isteyen Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde sessiz bir bekleyiş var. Daha önceki derbilere nazaran şampiyonluk şansının iki takım için de yok olması nedeniyle ortam son derece sessiz ve sakin. Öyle ki şu ana kadar Fenerbahçe yönetiminden kimse Samandıra’ya gitmedi. Atina’dan mutlu dönen yöneticilerin Galatasaray derbisinin bugünkü son çalışması için Samandıra’ya gitmeleri bekleniyor.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL