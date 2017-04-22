Fenerbahçe'de bir milli kriz daha

Hatırlanacağı gibi U21 liginde en yakın rakibinin 9 puan önünde lider olan Fenerbahçe’den U21 Milli Takımı’na tek bir oyuncu bile alınmamış, bunun için de başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler sert bir mesaj yayınlamışlardı. Şimdi aynı sıkıntı U17 milli takımı için yaşanacak gibi görünüyor. U17 Ligi 1. Bölge B Grubu’nda Bursaspor’un ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe’nin teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki U17 Milli Takımı’ndan, 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna tek bir isim bile alınmadı. Bu duruma yönetimin nasıl tepki vereceği merak konusu.

HABERTÜRK SPOR