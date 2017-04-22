Ersun Yanal: "Avrupa için kazanın"

Kötü başladığı, daha sonra müthiş bir çıkış yakaladığı sezonu Avrupa’yla taçlandırmak isteyen Trabzonspor, Antalyaspor maçında 3 puana kilitlendi. Öğrencileriyle toplantı üstüne toplantı yapan Ersun Yanal da kritik haftada Antalya deplasmanında alınacak galibiyetin önemine dikkat çekiyor. Yanal, “Beşiktaş mağlubiyeti asla ve asla gardımızı düşürmesin. O maç geride kaldı. Antalyaspor’u da kesinlikle hafife almamalıyız. Onlar da Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek istiyorlar. 90 dakika savaşıp kimliğimizi rakibimize kabul ettirip üç puanı alan taraf olmalıyız” uyarısını yaptı.

‘HER ŞEY GÜZEL OLACAK’

Avrupa kupalarına katılmak için mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizen Yanal, şöyle devam etti: “Size güveniyorum. Antalya’yı yenerek Avrupa’yı ne kadar istediğinizi herkese gösterin. Her şey çok güzel olacak.”

KALEDE VE FORVETTE DEĞİŞİM

Teknik direktör Ersun Yanal ligde son oynanan Beşiktaş maçının 11’inden farklı olarak Antalyaspor karşısında iki değişiklik yapacak. Yanal cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Onur’un yerine kalede Esteban’a görev verecek. Hafta içinde özel idmanlar yaptırılan Esteban hakkında yardımcılarından gelen rapor Ersun Yanal’ı memnun etti. Forvette ise Rodallega’nın yerine cezası biten N’Doye’nin forma giymesi bekleniyor.

HABERTÜRK SPOR | HALUK AYYILDIZ