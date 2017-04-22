Dudu’dan Beşiktaş’ı heyecanlandıran paylaşım!

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dudu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş’ı yakından takip etmeye başladığını gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lyon'a penaltılarla 7-6 elendiği mücadeleyi televizyonda izleyen Palmeiras’lı Dudu, Talisca’nın gollerinde yağtığı sevinç paylaşımları ile dikkat çekti.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Dudu, benim bildiğim Tarkan’ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyunucu, şartlarına bakıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı. (Goal)

Dudu kimdir?

Tam ismi: Eduardo Pereira Rodrigues

Doğum tarihi: 7 Oca 1992 - 25 yaşında

Doğduğu il: Goiania Brezilya

Boyu: 1,66 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 5,50 milyon Euro