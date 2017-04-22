FUTBOL
Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:51:14 | Güncelleme: 18:49:31
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Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı.
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Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.
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3-3 biten Rize-Başakşehir maçının ardından olay çıktı.
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Başakşehirli Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfretti.
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Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, bunun üzerine küfreden taraftara tepki gösterdi.
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Ardından da A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdılar.
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Polis, saldırı sonucu yaralanan iki gazeteciyi futbolcuların arasından güçlükle aldı.
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Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi.
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Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü.
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İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.
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Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Bir taraftarla tartışan Emre Belözoğlu'nu takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı, futbolcu ve kulüp çalışanlarının olayları görüntüleyen kameramana ve muhabire saldırmaları görüntülendi.
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Volkan Babacan'ın ilk yumruğu attığı olayda gazetecilerin dövülmesi kamera görüntülerine yansıdı. (DHA)
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Darp raporu alan kameraman, futbolculardan şikayetçi oldu
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