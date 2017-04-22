MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
22 NİSAN 2017
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FUTBOL

Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:51:14

  • 1 Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
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    Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. 

  • 2 Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
    2 | 42

    Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.

     

  • 3 Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
    3 | 42

    3-3 biten Rize-Başakşehir maçının ardından olay çıktı.

  • 4 Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
    4 | 42

    Başakşehirli Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfretti. 

  • 5 Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı: 2 yaralı
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    Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, bunun üzerine küfreden taraftara tepki gösterdi. 

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