Bayern Münih: 2 - Mainz: 2

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Mainz'la karşılaştı.
3. dakikada Krkic'in şok golüyle 1-0 geriye düşen Bayern, 16. dakikada Arjen Robben'le eşitliği yakaladı. Ancak Mainz, 40. dakikada Brosinski'nin penaltıdan attığı golle devreyi 2-1 önde tamamladı.
73. dakikada Thiago'nun golü Bayern'e beraberliği getirdi ve 90 dakika bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ardından lider Bayern Münih 70 puana sahip oldu, tehlike bölgesinin üzerindeki Mainz ise puanını 33'e çıkardı.
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