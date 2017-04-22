Portekiz Ligi derbisinde Sporting Lizbon, ligin liderlik koltuğunda 71 puanla yer alan Benfica'yı ağırlıyor. İki takım için de önemli bir 3 puan ifade eden maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Sporting Lizbon - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SPORTİNG LİZBON - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın düdük çalacağı maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Sporting Lizbon, evinde 6 maçtır kaybetmiyor.

● Benfica, deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor.

● Ligde Benfica, son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

● Sporting Lizbon, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

● Benfica, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Sporting Lizbon, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Benfica, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

MUHTEMEL KADROLAR

Sporting Lizbon: Rui Patricio, Ruben Semedo, Sebastian Coates, Marvin Zeegelaar, Alan Ruiz, Bruno Cesar, Adrien Silva, Ezequiel Schelotto, William Carvalho, Bas Dost ve Galson Martins

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Victor Lindelöf, Luisao, Alejandro Grimaldo, Ljubomir Fejsa, Pizzi, Jonas, Rafa Silva, Kostas Mitroglou ve Eduardo Salvio