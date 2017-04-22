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Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor
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Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig play-off müsabakasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e yükseldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:50:55 Güncelleme: 19:53:54

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta Mardin 47 Spor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e çıktı.

Mersin Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarıda ve uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, 3. Lig'e adını yazdırdı.


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