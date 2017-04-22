MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
TSYD Medipol Başakşehir
FUTBOL

TSYD'den Başakşehirli futbolculara kınama

TSYD, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası basın mensuplarının saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama yaptı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:20:55 Güncelleme: 20:22:42

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor
Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.

Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor: 3 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Yok böyle maç!
Mustafa Saral: Beşiktaş final maçımız olacaktır
FUTBOL

"Beşiktaş final maçı"
Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
FUTBOL

Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
"Beşiktaş, Başakşehir'in nefesini ensesinde hissedecek"
FUTBOL

"Beşiktaş, Başakşehir'in nefesini hissedecek"